Auto-Jubiläen 2022: Meilensteine auf vier Rädern

Datsun? Unter diesem Namen startete Nissan vor 50 Jahren (also 1972) dann auch in Österreich und Deutschland. Dort übrigens zeitgleich zum Konkurrenten Mazda (Marktstart in Österreich 1969 mit dem Cosmo), der damals vor allem durch Modelle mit Wankelmotor auf sich aufmerksam machte - und diese im Unterschied zu Wankel-Lizenzgeber NSU (der legendäre Ro 80 feiert 2022 übrigens seinen 55. Geburtstag) in Millionenauflage brachte. So ganz tot ist der Kreiskolbenmotor bis heute nicht, wie der elektrische Mazda MX-30 mit Wankelaggregat als Reichweitenverlängerer zeigt.