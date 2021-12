„Blitzbeförderung“ für Vorarlberger Super-Adler

Dennoch nimmt er nichts auf die leichte Schulter, sicher nicht. Dafür hat er schon zu viele Erfahrungen gesammelt. „Ich weiß, dass da Nervosität sein wird. Und wenn man beim Skispringen nervös ist, verliert man das Feingefühl. Das muss mir immer bewusst sein, dann kann ich locker bleiben. Aber das traue ich mir zu.“ Darum wird sich auch an seiner Vorbereitung nichts ändern, auch wenn er jetzt in Engelberg startet und nicht beim Conti-Cup in Norwegen. „Gar nichts, das gleiche Prozedere“, stellt Uli klar, „und heute schalte ich sogar komplett ab und mache eine Skitour. Das habe ich dringend nötig, die letzten Wochen waren echt hart - man darf nie den Spaß an der Sache verlieren, auch das habe ich gelernt.“