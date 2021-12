Bitcoin-Millionen entsorgt: Brite hofft noch immer

Howells hatte die virtuelle Währung 2009 für sich entdeckt - zu einem Zeitpunkt, als sie in der Öffentlichkeit noch relativ unbekannt war - und sich ihre Eigenheit schnell zunutze gemacht: In komplizierten Rechenprozessen „schürfte“ er sich das virtuelle Geld auf seinem Laptop und häufte so binnen kurzer Zeit 7500 Bitcoins an. Der damalige Wert: praktisch null. Heute wären die Bitcoins bei einem aktuellen Kurs von 48.744,80 US-Dollar pro Einheit mehr als 365 Millionen Dollar wert. Dummerweise hat Howells die Laptop-Festplatte aber 2013 entsorgt.