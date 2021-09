Bitcoin-Minen erzeugen tonnenweise Elektroschrott

Es wird wohl nur ein kleiner Teil recycelt

Dem Recycling wird wohl nur ein kleiner Teil der durch die Bitcoin-Erzeugung produzierten Elektroabfälle zugeführt. Die ASIC-Prozessoren können nicht zweitverwendet werden, andere Komponenten - etwa Kühlkörper - hingegen schon. Allerdings findet die Bitcoin-Erzeugung häufig in Ländern mit billigen Strompreisen statt, in denen kein allzu großer Wert auf Recycling gelegt wird, ein Großteil des Bitcoin-Mülls dürfte also auf Deponien landen. Generell werden global gesehen nur rund 17 Prozent der Elektronikabfälle recycelt.