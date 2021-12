Unsere Postboten werden von Paketlawine überrollt

Es ist 7 Uhr und Dienstbeginn für Christoph. Obwohl er gekündigt hat, will er anonym bleiben, um nicht noch in den letzten Wochen zusätzlich schikaniert zu werden. Als er in der Zustellbasis ankommt, stapeln sich die Pakete bereits meterhoch. Der Postler stellt mit dem Rad zu, muss also Pakete bis zu zwei Kilogramm transportieren. „Ich packe so viele wie möglich aufs Fahrrad. Das können dann schon bis zu 70 Stück sein“, berichtet er. Rund 1200 Haushalte beliefert Christoph M. täglich - zu viele, befindet er: „Die Zustellbezirke sind zu groß. Wenn jemand ausfällt und du einspringen musst, ist schnell der Punkt erreicht, an dem einfach nichts mehr geht.“