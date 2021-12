Karate-Ass Bettina Plank in Weihnachtsstimmung

Plank: Nein, das nicht. Allerdings weitet der Sport und der Kontakt zu Menschen aus aller Welt den Horizont. Da gab es schon so manches Aha-Erlebnis. Ich erinnere mich etwa noch gut an jene Zeit, als der Karate-Weltverband auch Athletinnen mit Hidschab (Anm.: muslimische Kopfbedeckung) ermöglicht hat, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Es hat mir wirklich imponiert, was für starke und souveräne Frauen da auf einmal bei den Turnieren antraten. Davor konnten sie ihren Sport nicht auf der großen Bühne ausüben - und das alles nur wegen einer Bekleidungsregel!