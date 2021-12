Polestar 2: Nordstern leuchtet und wirft Schatten

Das Design ist klassisch, es gibt sogar einen Kühlergrill; das Heck mit der durchgehenden LED-Spange wirkt allerdings leicht futuristisch. Der Polestar 2 basiert auf der gleichen Plattform wie der Volvo XC40, es ist also keine reine Elektroauto-Plattform. Daher ist das Platzangebot überschaubar. In den Kofferraum passen 364 Liter (umgeklappt 1054 Liter), unterm Ladeboden können weitere 41 Liter verstaut werden. In den Frunk passen 35 Liter. Der Innenraum macht einen hochwertigen Eindruck und erinnert an ein schwedisches Designer-Wohnzimmer, mit viel Stoff und hochwertigen Kunststoffflächen. Die Holzeinlagen sind allerdings nicht echt.