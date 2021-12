Forscher: Omikron-Variante ist „große Unbekannte“

Indes betonte die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass die weitaus größte Zahl der Infektionen die Delta-Variante betreffen, bei der die vorhandenen Impfstoffe einen sehr guten Schutz bieten. Je mehr Menschen mit den vorhandenen Vakzinen geimpft seien, desto weniger können sich neue Varianten bilden, sagt etwa der österreichische Experte Florian Krammer, der als Professor für Impfstoffkunde an der renommierten Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York tätig ist.