Soziale Medien löschen und glücklicher werden!

„Es gilt also, diese 15 bis 20 Minuten zu überbrücken und die Langeweile aushalten zu können“, so Carduff. Für all jene, die mit ihrem Medienkonsum hadern, hat der Experte noch einen Tipp: „Am besten lässt man das Handy einfach mal zu Hause oder in der Tasche, auch wenn man nur an der Bushaltestelle steht und wartet.“