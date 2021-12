Große Bühne für den Straßenverkehr im Landtag

In der Landtagssitzung am Donnerstag fordert die Volkspartei in ihrer aktuellen Stunde „Vernunft in der Verkehrsplanung statt Willkür und Ideologie“ und wird dabei mit den negativen Signalen zu Lobautunnel und Marchfeld-Schnellstraße naturgemäß hart ins Gericht gehen. Während man ja die Absage der Europaspange durchs Waldviertel noch schulterzuckend hinnahm, sind bei den aktuellen Infrastruktur-Projekten wirklich viele Wählerstimmen involviert, ätzen Kritiker.