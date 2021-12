„Das Christkind setzt sich auf und kann winken“

Waschmaschine und Elektro

Ursprünglich hatte die Klauda-Krippe, eine Touristenattraktion im Pfarrhof der Wallfahrtskirche Christkindl bei Steyr, einen Handantrieb. Ab den 1950er-Jahren löste zuerst ein Waschmaschinenmotor die Muskelkraft ab, seit den 1970er-Jahren bringt ein Elektroantrieb Bewegung ins Heilsgeschehen, das mit der Geschichte der Eisenstadt Steyr eng verbunden bleibt: „Der Klauda hat die Monarchie, in der lebte, in einem Sammelsurium an Szenen dargestellt.“