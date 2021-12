Wir haben 2021 nicht nur Corona und EM gegoogelt!

Was die Österreicher und Österreicherinnen in diesem Jahr besonders oft in die Internet-Suchmaschine tippten, zeigt der Google-Austria-Jahresrückblick 2021. Besonders interessiert waren die User demnach an der Fußball-Europameisterschaft. Der Begriff EM verdrängte Corona auf Platz zwei der Top-Suchbegriffe. Bei den Sportlern hatte Dominic Thiem die Nase vorne und wir wollten außerdem dringend wissen, was „rawr“ in einem Chat bedeutet.