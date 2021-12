45 Mrd. Euro für den angeblichen Bitcoin-Erfinder

Wright prozessierte in Florida mit den Hinterbliebenen eines angeblichen Geschäftspartners: Die Familie des 2013 verstorbenen David Kleiman behauptete, Kleiman sei Nakamotos Partner gewesen und habe gemeinsam mit diesem in der Anfangszeit der Kryptowährung Bitcoins „geschürft“. Kleimans Bruder Ira - krone.at berichtete - forderte von Wright einen 50-Prozent-Anteil an 1,1 Millionen Bitcoins aus der Anfangszeit der digitalen Währung, die Nakamoto zugeschrieben werden und seit den Anfängen der Kryptowährung nicht mehr bewegt wurden.