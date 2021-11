Stromausfälle durch den Bitcoin: Neues AKW geplant

2021 war für Bitcoin-Miner ein Jahr des Umbruchs: Der einstige Hotspot Nordchina hat die stromhungrigen Bitcoin-Rechenzentren verbannt, Mining und Handel mit Kryptowährungen sind in China seit einigen Monaten illegal. Die Bitcoin-Industrie ist in andere Länder abgewandert, wo ihr Stromhunger nun allerdings auch zum Problem wird. In Kasachstan etwa kommt es durch die Bitcoin-Hardware zu Stromausfällen, denen der Präsident mit einem neuen Kernkraftwerk Herr werden will.