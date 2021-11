Es geht um 68 Mrd. $: „Bitcoin-Erfinder“ im Clinch

Kleiman behauptet, sein 2013 verstorbener Bruder David habe das Bitcoin-Vermögen gemeinsam mit Wright geschürft und will dies mit Korrespondenz zwischen den beiden beweisen, in der Wright Kleiman als seinen „Partner“ bezeichnet. Wright will von alledem nichts wissen: Er sagt, er allein sei Satoshi Nakamoto und habe nie einen Partner gehabt.