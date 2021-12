40 Vorarlberger schafften Sprung auf Med-Uni

Sinnvoll investiert sind jene 86.000 Euro, die das Land jährlich in Vorbereitungskurse für den Medizinstudiumsaufnahmetest steckt. Seit es dieses Angebot in Schloss Hofen gibt, hat sich die Zahl der Vorarlberger Studierenden, die es an eine Medizinuni schaffen, verdoppelt. Davon profitiert auch das hiesige Gesundheitswesen.