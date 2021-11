„Nur genügend Geimpfte verhindern neuen Lockdown“

Ludwig sagte auf Nachfrage, warum seiner Meinung nach die Geimpften den Lockdown so widerstandslos mittragen, dass es „durchaus sehr viel Unmut in der Bevölkerung“ gebe, ein Großteil erkenne aber die schwierige Situation der Ärzte und dem Pflegepersonal in den Spitälern. „Wir wollen vermeiden, in eine Situation zu kommen, wo Rettungsautos nicht mehr wissen, welches Spital sie anfahren können“, so Ludwig.