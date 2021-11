Corona-Schlingerkurs: Gewinner und Verlierer

Gelingt es, Glaubwürdigkeit wiederherzustellen?

Die Regierung sollte nach dem Schlingerkurs danach trachten, wieder Vertrauen in sich und die Maßnahmen aufzubauen, meint auch Politikwissenschafterin Barbara Prainsack. Das Vertrauen befinde sich mittlerweile in einem „katastrophalen Zustand“, meint die Forscherin der Universität Wien, die Teil des Austrian Corona Panels ist. Auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) räumte in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag ein, dass die Regierung zuletzt kein gutes Bild abgegeben habe. Jetzt würden aber alle an einem Strang ziehen, um die Glaubwürdigkeit wieder zu steigern. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.