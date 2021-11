Neuinfektionen: Wiens Corona-Lage weiter stabil

2Gplus in der Gastro?

Dieser Taktik „eines sicheren Weges“, wie es Bürgermeister Michael Ludwig bei einer Pressekonferenz nannte, dürfte man offenbar auch nach Ende des Lockdowns treu bleiben wollen. So dachte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zuletzt in einem Interview mit der „Presse“ laut über eine 2Gplus-Pflicht in der Gastronomie nach, also einer zusätzlichen Testpflicht für Geimpfte und Genesene beim Gang zum Wirten, ebenso wie über einen möglichen Wechsel zum Distance Learning an Schulen.