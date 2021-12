Nicht nur Intensivbetten fehlen . . .

Auch in der Psychiatrie wird’s eng, und zwar auf Jahre hinaus. Wenn man nämlich fassungslos beobachtet, wie Menschen wie du und ich plötzlich mit hassverzerrten Mienen Parolen skandieren und auf Fremde losgehen, dann muss man sich ernsthaft Sorgen um die psychische Gesundheit eines gar nicht so kleinen Teils unserer Bevölkerung machen. 20 Monate Pandemie legen bloß, was sonst verborgen bleibt: eine brodelnde Wut, ein Drang zur (Selbst-)Zerstörung, eine Art Massen-Psychose, die Angst macht.