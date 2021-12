Landeshauptmann Haslauer gesteht Fehler ein

Der Landeshauptmann gab gleich zu Beginn der Debatte zu, nicht alles richtig gemacht zu haben. Konkret führte er drei Fehler an: Zum einen hätte man schon früher auf flächendeckende PCR- statt auf Antigentests setzen sollen, wie das Wien gemacht habe. So hätte man die Dunkelziffer der Infizierten besser erkennen können. Zweitens hätte man im Sommer beim Impfen populistischer sein müssen. Salzburg hinke derzeit bei der Quote immer noch nach. Haslauer kündigte dazu auch eine Impflotterie des Landes an.