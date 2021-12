Klagenfurterin wird Kapellmeisterin im Grazer Dom

Vier Studien absolviert

Nach der Matura am Musikgymnasium Viktring absolvierte Dermastia gleich vier Studien (Orgel, Klavier, Pädagogik und Kirchenmusik) an der mdw-Wien. Seit fünf Jahren ist sie Dommusikassistentin in Klagenfurt und seit heuer hat sie auch eine Lehrverpflichtung für Orgel an der mdw. „Das ist total cool, das möchte ich auch beibehalten.“