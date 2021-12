Mellauer Vereinsmeisterschaften steigen im Wallis

In Zinal (Sz) starten die Ski-Herren um Punkt 10 Uhr in den ersten Europacup-Riesentorlauf der Saison. Gleich drei der insgesamt elf ÖSV-Herren, sind Mitglieder des SV Mellau und auch der vierte Ländle-Starter kommt aus dem Bregenzerwald. Für zwei von ihnen geht ein Traum in Erfüllung, den sie schon seit Kindesbeinen an geteilt haben.