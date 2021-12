Gewinnsprung bei Infineon: 250 Mitarbeiter gesucht

Derzeit 250 offene Stellen

Gewachsen ist auch der Personalstand in Österreich, der einen neuen Rekordstand erreichte: Zum Bilanzstichtag am 30. September 2021 arbeiteten 4820 Personen bei Infineon Austria, um 7 Prozent mehr als ein Jahr davor. Aktuell sind 250 Posten unbesetzt, denn auch Infineon leidet unter dem Fachkräftemangel, der besonders im technischen Bereich sehr ausgeprägt ist. Gesucht werden technische Fachkräfte wie etwa Chemiker, Verfahrenstechniker und IT-Spezialisten. Am Sitz von Infineon Austria in Villach ist ein Großteil der Mitarbeiter beschäftigt, aktuell werden aber auch am Standort Graz 50 Personen gesucht. In der steirischen Landeshauptstadt arbeiten knapp 450 Beschäftigte etwa für die Software-Entwicklung von Antriebs- und Motorsteuerung. Graz ist auch eines von vier globalen Zentren des Konzerns für industrielle Mikrocontroller. In Linz liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Radarchips.