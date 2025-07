Samsung enthüllt neue Generation Falt-Smartphones

1000 Euro müssen Interessenten für Samsungs neue Falt-Smartphones mindestens einkalkulieren – so viel kostet die „Budget“-Version des klappbaren Galaxy Z Flip 7 mit dem Namenszusatz „FE“, die technisch aber näher am Vorjahresmodell als an der neuen Generation angesiedelt ist. Das besser ausgestattete Flip 7 kostet mindestens 1200, das wie ein Buch aufklappbare Fold 7 2100 Euro – 100 Euro mehr als das Vorjahresmodell.