„Gibt es nur hier!“ Kuriose Szene bei Sinner-Sieg

Das Final-Match in Wimbledon zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ist von einem kuriosen Zwischenfall unterbrochen worden. Dem am Ende triumphierenden Südtiroler (3:1 in Sätzen) fiel plötzlich ein Champagner-Korken vor die Füße. Nach dem Match nahm es der Weltranglistenerste mit Humor.