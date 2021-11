Chipkrise: Valve verschiebt Steam Deck auf 2022

Der Gaming-PC im Handheld-Format lockte zahlreiche Vorbesteller an und war schon kurz nach der Ankündigung bis Mitte 2022 ausverkauft. Den Vorbestellern wurde ein Liefertermin im Dezember - also rechtzeitig zu Weihnachten - in Aussicht gestellt. Wie Valve auf steampowered.com festhält, wird daraus nun allerdings nichts: Obwohl man sich bemüht habe, die globalen Versorgungsschwierigkeiten zu umgehen, fehlen für die Fertigung der ersten Charge nun Komponenten.