„Auch ich träume von einem Titel mit Rapid“

Krone: Präsident Wrabetz hat die Saisonziele definiert: Top 3 in der Liga und Einzug in die Europacup-Ligaphase. Das werden vermutlich auch Ihre Erwartungen sein.

Peter Stöger: Es ist nicht wichtig, welche meine Ziele sind. Das Entscheidende ist vielmehr, sie gemeinsam zu definieren. Überspitzt formuliert: Ich kann sagen, was ich will, wenn die Mannschaft es nicht für realistisch hält und sich denkt: Der Alte will Meister werden oder in die Top 3. Es geht darum, einen Konsens zu finden. Natürlich wollen wir uns kommende Saison in allen wesentlichen Bereichen verbessern – ob Platzierung, Punkte oder Torausbeute. Gelingt es, nähern wir uns ohnehin den Top 3.