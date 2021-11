Lockdown reduziert Mobilität weniger als früher

In dieses Bild passen auch Daten des Telekommunikationsanbieters Drei. Laut einer Stichproben-Analyse befanden sich in der ersten Woche des aktuellen harten Lockdowns im Schnitt 37 Prozent weniger Menschen in Österreichs Einkaufsstraßen. An den heimischen Bahnhöfen betrug das Fahrgast-Minus demnach 26 Prozent, heißt es in einer Aussendung. Merklich reduziert präsentiert sich der öffentliche Verkehr auch laut den Daten von Invenium. Das Minus betrage aktuell rund 40 Prozent gegenüber dem Vorkrisen-Niveau. Zum Vergleich: Im ersten Lockdown ging der öffentliche Verkehr um ungefähr 85 Prozent zurück.