„Neue“ Weststrecke ab Montag wochenlang gesperrt

Arbeiten im Lainzer Tunnel

Im Lainzer Tunnel finden nach dem 1000-jährlichen Hochwasser am Wienfluss Arbeiten statt, die nicht während des laufenden Betriebs durchgeführt werden können. Es werden Kabeldurchführungen abgedichtet und sicherungstechnische Anlagen erneuert. Zusätzlich werden Elemente der Stromversorgung wie Verteilerkästen in höhere Positionen entlang der Wände verlegt. In der Weichenhalle Hadersdorf werden Oberbau, Weichen und Gleise ausgetauscht. Zusätzlich wird die Tunnelfunkanlage modernisiert und erweitert, berichteten die ÖBB.