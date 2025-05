Emco-Chefs lassen Mitarbeiter in Hallein aufatmen

USA-Markt ist für Emco Wachstumsgebiet

In Zeiten der globalen Wirtschaftskrise, wo die USA so gut wie allen Ländern mit hohen Zöllen drohen, darf sich Emco über den Markt in Nordamerika freuen. Laut Vertriebschef Weinkogl gäbe es vergleichbare Konkurrenz nur aus asiatischen Ländern, hauptsächlich China – und die sind bekanntlich mit exorbitanten Zöllen konfrontiert. Somit spüre man die Zölle aktuell noch nicht, vielmehr verzeichnet man ein Wachstum am amerikanischen Markt.