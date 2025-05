De Armas postet „Beweis“ für Romanze mit Cruise

Social-Media-„Detektive“

Social-Media-„Detektive“ schlossen, dass es ein Dankeschön für Cruise sein muss, auch wenn die 37-Jährige ihn in ihrer Bildbeschreibung – „Mein wunderschönes Mädchen, meine Salsita, Happy 5. Geburtstag, ich liebe dich so sehr“ – nicht erwähnt. Der „Mission Impossible“-Star ist dafür bekannt, dass er „seinen“ Frauen gerne frische Blumensträuße zusenden lässt. Das hatte 2010 auch Katie Holmes im Magazin „People“ bestätigt, dass sie ständig riesige Sträuße mit roten Rosen von Tom geschickt bekam. So sahen es auch ihre Follower. Einer schrieb: „Die Blumen sind der Beweis, dass mit Cruise was läuft“, ein zweiter war sich sicher: „Das Bild ist Anas verstecktes Danke für die Blumen an Tom!“