USA: „Selbstabschiebungen“ für Migranten via App

Anmeldung funktioniert per App

Heimatschutzministerin Kristi Noem stellte das Vorhaben am Montag vor. Sie bezeichnete die „Selbstabschiebung“ als „besten, sichersten und kostengünstigsten Weg, um die USA zu verlassen und eine Verhaftung zu vermeiden“. Mithilfe der „CBP Home App“ werde der Betrag ausgezahlt, sobald die Person ihre tatsächliche Rückkehr in ihr jeweiliges Heimatland per App bestätigt habe.