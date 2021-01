„Handydaten stärker im Kampf gegen Corona nutzen“

„Mobilitätsdaten können helfen, die Krise schneller und besser zu bewältigen - man sollte also überlegen, ob man sie nicht besser nutzen könnte“, betonte Ametsreiter in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Die großen Entscheidungen in einer Pandemie sollten auf Basis einer möglichst guten und reichhaltigen Datenbasis gefällt werden.“