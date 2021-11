Linzer Ordnungsdienst zieht 2023 in neue Zentrale

Am 22. April 2010 beschloss der Linzer Gemeinderat die Gründung der „Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH“. Im September desselben Jahres war Dienstbeginn: Weiterleiten von Beschwerden, Einschreiten gegen illegale Müllablagerungen oder die Kontrolle von Anrainerverpflichtungen – so sah die Arbeit des Linzer Ordnungsdienstes in seinen Anfangszeiten aus. Doch in den vergangenen elf Jahren kamen mehrfach neue Aufgaben dazu, was FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml dazu veranlasste, im Juni neben zusätzlichen Mitarbeitern auch einen weiteren Stützpunkt im Linzer Süden zu fordern.