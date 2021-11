Politikerin radelte vor Geburt mit Wehen in Klinik

Mitten in der Nacht und bereits in den Wehen ist die neuseeländische Grünen-Abgeordnete Julie Anne Genter mit ihrem Fahrrad zur Geburt ihres zweiten Kindes in ein Krankenhaus gefahren. „Meine Wehen waren nicht so schlimm, als wir uns um 2 Uhr nachts auf den Weg machten, um ins Krankenhaus zu fahren“, schrieb die Politikerin in der Nacht auf Sonntag auf Facebook. „Allerdings kamen sie im Abstand von zwei bis drei Minuten und wurden immer stärker, als wir zehn Minuten später ankamen.“