Heldin der Lüfte sagt nach 20 Jahren „Servus“

20 Jahre lang war die Anästhesistin Dr. Gerhild Prugger-Buxbaum aus Köstenberg mehrmals im Monat in der Luft unterwegs, um Menschen in Not das Leben zu retten. Nach mehr als 1000 absolvierten Flugeinsätzen tut sie nun das, was ihr Mann schon vier Jahre zuvor getan hat: Sie sagt der ARA-Flugrettung in Fresach Adieu. Als Notärzte beim Roten Kreuz machen allerdings beide weiter.