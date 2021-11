Schon über 3000 Fünf- bis Elfjährige in OÖ geimpft

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) betonten Samstagabend, dass die Impfung auch bei Kindern der wirksamste Schutz gegen einen schweren Verlauf der Krankheit sei. Das Impfangebot für Kinder in OÖ werde weiter ausgebaut. Es werden ab kommender Woche an bestehenden Impfstraßen an speziellen Tagen eigene Kinderimpfstraßen eingerichtet. Dort sei ausreichend Zeit für Beratung und für die Beantwortung von Fragen der Eltern und der Kinder. Bei den meisten Terminen sei eine Voranmeldung erforderlich. Auch niedergelassene Hausärztinnen und -ärzte sowie Kinderärzte würden die Corona-Schutzimpfung für Kinder von fünf bis elf Jahren in OÖ anbieten.