Tesla verzichtet auf Förderung in Milliardenhöhe

Tesla verzichtet für die geplante Batteriefertigung in Grünheide bei Berlin auf eine mögliche staatliche Förderung in Milliardenhöhe. Das teilten der US-Elektroautobauer und das deutsche Wirtschaftsministerium am Freitag mit. An den Planungen für die Batterie- und Recyclingfabrik in der Gigafactory Berlin-Brandenburg halte man jedoch fest, so Tesla.