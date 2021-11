Tesla-Werk bei Berlin: Betriebsratswahl gestartet

Beschäftigte im Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin haben erste Schritte für die Wahl eines Betriebsrates unternommen. Am Montagabend hätten sieben Beschäftigte zur Wahl eines Wahlvorstandes eingeladen, teilte die Gewerkschaft IG Metall am Dienstag mit.