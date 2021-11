Apple hebt iPhone-Preise in Türkei drastisch an

Nachdem der Absturz der türkischen Lira die Nachfrage nach Apples iPhone als Wertanlage zuletzt deutlich angeheizt hatte, hat der kalifornische Konzern die Preise für seine neuesten iPhones in der Türkei nun über Nacht drastisch angehoben. Kostete das iPhone 12 am Donnerstagabend noch 10.999 türkische Lira, waren es Freitagfrüh 13.999 Lira - also 3000 Lira mehr, was mehr ist als der türkische Mindestlohn von aktuell 2825 Lira (rund 205 Euro).