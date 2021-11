Anrainer fordern Tempolimit für mehr Sicherheit

Die Mühlbacher Straße führt direkt durch den Ort Srajach. Derzeit herrscht in dem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern. Weil die Fahrbahn aber sehr breit ist, verleitet sie allerdings so manchen Fahrzeuglenker zum schneller Fahren. Zudem beschweren sich Anrainer, dass sich in den vergangenen Jahren das Verkehrsaufkommen auf diesem Abschnitt stark erhöht habe und es durch die zahlreichen Einfahrten immer wieder zu gefährlichen Situationen komme. Die Bewohner haben sich deshalb mit ihren Anliegen an die Gemeinde gewandt.