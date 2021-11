Mehrere Einbrüche: Hofladen-Dieb ausgeforscht

Dreimal in die vergangenen zwei Monaten hat der 26-Jährige in einem Hofladen in Maria Saal zugeschlagen und aus einer Kassa geringe Mengen an Bargeld gestohlen. „Bei seinem Einbruch beschädigte er auch die Einrichtung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro“, schildert die Polizei. Der Beschuldigte ist zu seinen Taten geständig.