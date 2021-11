Ländle-Adler fliegt schon bald auf Olympia-Schanze

Mit vier Conticup-Siegen in nicht einmal 24 Stunden stellte Skispringer Ulrich Wohlgenannt vergangene Saison einen Weltrekord auf, schrieb (Sport)eschichte - und kämpft sich zudem zurück in den ÖSV-Kader, aus dem der Dornbirner nach dem Winter 2019/20 eliminiert wurde. Auch der Start in den heurigen Sommer GP verlief für den 27-Jährigen mit Rang zwölf in Wisla (Pol) und zwei Top-5-Plätzen beim Conticup in Rasnov (Rum) verheißungsvoll.