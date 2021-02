Ländle-Adler landet vier Siege in nur 24 Stunden

Was sich dann in den letzten 24 Stunden im deutschen Willingen abspielte, wird der Vorarlberger wohl nicht so schnell vergessen. Nachdem er im ersten Freitagsspringen (Startzeit: 14.30 Uhr) mit Sätzen auf 144 und 142,5 Meter gleich 31,6 Punkte vor seinem Landsmann Markus Schiffner gewinnen konnte, triumphierte er auch im zweiten Bewerb (Startzeit: 18 Uhr). Nach Sprüngen auf 149 und 140,5 Meter verwies er Schiffner in der Endabrechnung um 13,6 Punkte auf Rang zwei.