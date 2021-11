Jared Leto: Aus diesem Grund wurde er gefeuert

Der 49-jährige Schauspieler und Musiker ist derzeit an der Seite von Lady Gaga in dem mit Spannung erwarteten Film „House of Gucci“ zu sehen. Doch bevor Jared Leto selbst auf der großen Leinwand überzeugte, verdiente er sich ein wenig Taschengeld in seinem örtlichen Kino dazu. Dabei verließ er sich nicht nur auf sein monatliches Gehalt, sondern verkaufte an der Hintertür kurzerhand auch Marihuana an die Filmzuschauer.