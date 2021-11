Stadt Innsbruck druckt Notfallnummern auf Bons

Heuer bereits 28 Frauen ermordet

Die meisten Gewaltdelikte finden im privaten Bereich statt, deshalb seien „Informationskampagnen für Schutz- und Präventionsarbeit so wichtig“, erklärt die Innsbrucker Gemeinderätin Zeliha Arslan (Grüne) anlässlich der Aktion „16 Tage gegen Gewalt“. Betroffenen soll vermittelt werden, nicht alleine zu sein. Mit der Aktion will man Menschen aus den verschiedensten Milieus erreichen, egal ob beim Meldeamt oder bei der Stadtkasse. In Österreich wurden heuer bereits 28 Frauen ermordet.