Frankreich verbannt Wish.com aus Internetsuche

„Mehrmals haben wir die Website Wish zur Ordnung gerufen, weil sie sich nicht an die Regeln des Verbraucherschutzes hält“, erläuterte LeMaire gegenüber dem Nachrichtensender „France Info“. „Einige Spielzeuge sind gefährlich für die Gesundheit unserer Kinder, einige Kunststoffe sind krebserregend.“ Entweder „die Website hält sich an die Regeln, oder wir gehen noch weiter und gehen von der Auslistung bis zum Verbot der Website auf französischem Hoheitsgebiet“, drohte der Minister.