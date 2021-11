Neuer Kages-Boss: Gekommen, um zu bleiben

„Krone“: Herr Professor, wie lange haben Sie überlegen müssen, das Amt bei der Kages als Chef von immerhin 18.000 Mitarbeitern, anzutreten?

Gerhard Stark: Im ersten Moment war es nicht einfach, weil ich mit vollem Herzen bei den Barmherzigen Brüdern war und bin. Aber in der aktuellen Zeit darf man kein Zauderer sein. Ich habe am Montag das Angebot bekommen, und nach einem Telefonat mit Landesrätin Juliane Bogner-Strauß hab ich mich in der Nacht entschieden. Ich sehe das als Auftrag für das Land Steiermark und seine Bevölkerung. Mir geht es nicht um meine Karriere. Mir war es aber auch wichtig, mit meinem aktuellen Arbeitgeber alles zu regeln, deshalb bleibe ich bis 1. Februar auch noch ärztlicher Direktor bei den Barmherzigen Brüdern.