Noch keine Corona-Impfung: Kages-Chef tritt zurück

Als Corona-Leugner wollte er zwar nicht gelten, doch schon in einem offen Brief an die Mitarbeiter 2019 hatte Karlheiz Tscheliessnigg seine Bedenken gegen die Corona-Impfstoffe geäußert. Wie er nun in einem Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ bekannt gab, sei er bis heute noch nicht geimpft. Er plane nun - entsprechend der generellen Impfpflicht ab Februar 2022 - dies jedoch nachzuholen, so der KAGes-Chef.